Смотреть на Youtube выпуск Осторожно, Собчак с Волочковой онлайн. Интервью Собчак с балериной в бане

Share Tweet Share Share Email Comments

На Youtube-канале Ксении вышел очередной выпуск «Осторожно, Собчак» с известной балериной Анастасией Волочковой. В этой статье мы расскажем, как прошло интервью, и почему Ксения брала его в бане. Тут вы найдете ссылку, где посмотреть его онлайн.



Ксения и Анастасия знакомы довольно давно и если сейчас они чуть ли не враги, то раньше дружили. Постепенно их хорошие отношения испортились, прежде всего, из-за того, что Собчак изменила свое мнение о подруге и стала смеяться и издеваться над Анастасией. Ну а в последние годы, когда экс-балерина стала «чудить» о ней не высказывался только ленивый. К чести Анастасии, стоит сказать, что она продолжила хорошо относиться к светской львице. Возможно поэтому она помогла в раскрутке канала Ксении на Ютубе и приняла приглашение принять участие в интервью-шоу.

Смотреть на Youtube выпуск Осторожно, Собчак с Волочковой онлайн

Интервью вы можете посмотреть тут!

Выпуск начался с того, что Ксения переговорила с известным ведущим «Максимума» на НТВ на предмет того, как провести интервью. Вставки с легендарным журналистом были на продолжении всего выпуска.

Ксения, как обычно, пришла в гости к Анастасии и подарила ей цветы. Балерина показала ей свой шикарный дом, построенный, по ее словам, на последние деньги. В холле оказалась огромная фреска с портретом Волочковой и последним императором России. Ксения нашла массажер для похудения и даже увидела спальню «подруги».

Также в доме оказалось небольшое подобие «Большого театра», где Анастасия проводит свои тренировки. Ксения даже взяла урок по балету и села на фирменный шпагат, причем в пачке. Затем Собчак, как танцевать современные танцы и после этого они отправились в гардероб балерины, который раскритиковала Ксения. Ведущая привела с собой дизайнера и визажиста, создавшие новый образ для Анастасии.

Пока же ее красили светская львица бесцеремонно ходила по дому Волочковой и лазила по ее вещам. Поговорили и о груди балерины, которую Ксения назвала не настоящей, но гостья передачи опровергла обвинения. Поднялась тема мамы в жизни экс-балерины, с которой Волочкова до сих пор не может наладить отношений. Собеседница Ксении отметила, что мать ей всегда завидовала и она не может ей простить развод с Сулейманом. Собчак шокировала собеседница вопросом о том, знает ли Анастасия о том, что ее мама звонила мужчинам и предлагала свою дочь.

В какой-то момент я сказала ей: «Хватит! Оставайся просто моей мамой и не лезь туда, где ты не знаешь, что нужно делать». Я потом поняла, что меня человек растил не как дочь, не как балерину, а как проект. Она меня с Сулейманом развела. Этого я не могу ей простить. У моей мамы есть чувство зависти по отношению ко мне, потому что она хотела стать балериной, не стала. У нее не сложилась карьера

Вспомнила Волочкова о том, какой она была, когда начинала. Она очень быстро поняла, по ее словам, что жизнь жесткая и стала циничнее, но при этом не озлобилась. Анастасия отметила, что в начале была добрым и открытым человеком, а этому не верили. Собчак вспомнила, что Волочкова всегда просто относилась к сексу и могла отдаться чуть ли не на первом свидании.

Поднялись темы и водителя Ананстасии, но тут балерина не рассказала ничего нового. Кроме этого она оправдывала Джигурду и дружбу с ним. Она назвала артиста настоящим мужчиной. Интересной была тема об отношениях Анастасии и Джима Керри. Волочкова рассказала, что она встречалась с актером, но в итоге они расстались, так как их роман был невозможен из-за расстояния.

В 2003 году продюсер Джима Керри сообщил ему, что я танцую балет «Жизель», а Джим оказывается обо мне уже слышал. Ты знаешь, какой мне бальзам на душу. И вот Джим Керри берет свой частный самолет и прилетает в Москву. Я показала ему столицу. Мы с ним дружили лет пять. У нас был с ним секс, но не в это время, а потом, когда у нас сложились романтические отношения. Мы немного потерялись сейчас с ним. Я ему реально очень сильно понравилась. Но он говорил, что не сможет оставить Голливуд, а я не смогу оставить Россию

Интервью Собчак с балериной в бане

Вспомнила Собчак о конфликте с Сулейманом, когда он приехал разбираться с Ксенией. Дело в том, что ведущая несколько лет назад облила напитками Волочкову и ее любимый приехал ее защищать. После того, как мужчина расстался с балериной он в разговоре, по словам Ксении, пояснил, что причина расставания с Анастасией это ее измена с родным братом Сулейманом, записанным на камеру.

Балерина опровергла эти обвинения и отметила, что именно она настояла на расставании. Все потому, что ее суженый заявил, что если у них будет ребенок и они расстанутся, то его будут воспитывать родственники Керимова. Это произошло в день, когда балерина хотела рассказать, что она беременна и в этого она этого не сделала, а позже потеряла ребенка. Сулеман, так как его бросили, устроил пиар-компанию против Анастасии, когда Анастасия рассказывала об этом она плакала.

Когда мужчина оставляет женщину, он ей готов отдать все, а когда уходит женщина, то тут его переклинивает. Была тема, когда я забеременела. Я хотела ему об этом сказать. Он в этот же вечер сел со мной на диван, хотя не знал об этом. И он сказал мне: «Если у нас родится ребенок, если мне что-то не понравится, твоего ребенка заберут». Он мне это говорит в день, когда я собиралась ему сказать, что я беременна. И я не сделала этого, я не сказала. Потом я потеряла ребенка. Это были нервы.

Она также заявила, что ее мама делает все, чтобы отношения Волочковой с дочкой были очень плохими. Также Анастасия рассказала, что Оксана Пушкина наговорила гадостей про ее дочь в школе, где она училась. Волочкова вспомнила случай, когда ее мама защищала на известном шоу ее от нападок Пушкиной.

Ариадне сейчас 13 с половиной. Трудный очень возраст. Но у нас хорошие отношения. Хотя у нее сложный характер. Она бывает очень дерзкой. Я не стала повторять ошибок моей мамаши, которая постоянно вмешивалась в мою жизнь.

Затем Ксения и Анастасия отправились в баню, где также всё оказалось украшенным балеринами. Там женщины друг друга хлестали вениками, шутливо называя свои обиды. Затем банщицы выбежали на улицу и искупались в большой купели, а в конце Анастасия села на шпагат.