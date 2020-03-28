Медсестра из США поделилась подробностями того, что происходит в больницах

Одна из медсестер Мичигана сняла ужасающее видео своего рабочего дня, чтобы люди более внимательно относились к своему здоровью и были осторожными, в особенности с коронавирусом. Женщина добавила, что она почувствовала себя как будто в области военных действий. При этом в медсестры на глазах во время рассказа постоянно выступали слезы, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.За свою последнюю смену, длительность которой составила 13 часов, она находилась отдельно от своих коллег и занималась лечение двух тяжело больных пациентов. Она поддерживала их с помощью аппаратов искусственного дыхания. Медсестра призывает людей быть более осторожными и отнестись к данной проблеме максимально серьезно. Из-за просьбы медсестры, больницы должны теперь прикладывать максимальное количество усилий, чтобы ликвидировать последствия вспышки коронавируса, которая в последнее время только усилилась. На сегодняшний день Мичиган находится на пятом месте по величине, в котором было зафиксировано более двух тысяч инфицированных коронавирусом и как минимум 43 летальных исхода.Буквально несколько дней назад две больницы уже заявили о том, что они полностью заполнены и принимать новых пациентов у них нет возможности. Штат ожидает, что в течение следующих трех недель количество больных может увеличиться до 16 тысяч. Правительство в свою очередь заявило, что на данный момент есть всего 25 тысяч коек, 80% из которых уже заняты.