В небе над Аргентиной появился образ Девы Марии

Несколько дней назад жители Аргентины увидели в небе нечто необычное. Что же это было на самом деле? Редкое явление природного происхождения или же действительно что-то невероятное?В среду над Сан-Карлосом, который находится в Аргентине, в небе жители увидели весьма странное явление. Оно напоминало человеческую фигуру, вокруг которой присутствовало некое радужное сияние. Спустя некоторое время в сети появились снимки, которые очень быстро стали распространенными. Жители страны уверены в том, что им явилась Дева Мария, которая сможет спасти всех от распространения коронавируса и поддержит тех, кто уже успел заболеть. Еще часть жителей Аргентины считают, что это была Дева Итати, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM Снимок, который появился в социальных сетях, сделала девушка, имя которой осталось неизвестным. Она рассказала о том, что сначала в небе появилась радуга, а спустя некоторое время из нее начал появляться человеческий образ. На заднем фоне при этом присутствовало ярко сияющее солнце.Сан-Карлос – это город, который известен большим количеством верующих людей. Стоит отметить, что в истории присутствует буквально три случая, когда людям являлась Дева Итати. Так, что никто точно не может сказать, что же на самом деле возникло в аргентинском небе и было ли это очередным явлением Девы Итати.