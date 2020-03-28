«Роснефть» уходит из Венесуэлы

Активы компании приобрело правительство.

Крупнейшая в России компания «Роснефть» объявило о своем решении прекратить деятельность в Венесуэле. Свои активы в этой стране компания, принадлежащая Игорю Сечину, продает. По данным РИА Новости, правительство приобрело активы «Роснефти», однако в результате продажи она сохранит собственные акции на 9,6%.

Как ранее отмечал «Коммерсант», «Роснефть» была крупнейшей российским и одновременно иностранным инвестором в этой стране. Компания оставалась в Венесуэле даже тогда, когда там была совершена попытка государственного переворота. Россия открыто встала на сторону действующего президента Николаса Мадуро, тогда как США, ряд стран Латинской Америки, да и Европа поддержали оппозиционера Хуана Гуайдо, объявившего себя главой государства. В 2018 году «Роснефть» выдала национальной нефтяной госкомпании PDVSA кредит в $6,5 млрд, который погашается поставками сырья. Как утверждали в российской компании, выплаты идут «по графику». К слову сказать, Венесуэла входит в список должников России.