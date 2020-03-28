Кучма о «вежливых людях» в Крыму: «их надо было уничтожить»

СИМФЕРОПОЛЬ 28 мар – РИА Новости Крым. Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что в феврале 2014 года руководство страны должно было принять решение об уничтожении «вежливых людей», которые взяли под контроль административные здания в Симферополе и обеспечили мирное проведение референдума 16 марта. Об этом Кучма заявил в интервью казахскому журналисту Вадиму Борейко.

«На мой взгляд, поведение украинского руководства было неадекватным той ситуации, которая сложилась в Крыму. Если «зеленые человечки» (другое название «вежливых людей» – ред.) захватили Верховный совет Крыма и правительство, а Россия заявила, что «нас там нет», так надо было действовать адекватно, как действовала Россия всегда на территории – Беслан, «Норд-Ост». То есть это террористы, их надо было уничтожать», – сказал бывший глава украинского государства.

По мнению Кучмы, если бы в 2014 году Киев принял «адекватные меры» в Крыму, не было бы войны в Донбассе.

Экс-президент также выразил уверенность, что крычмане «не имели правовых оснований проводить референдум», так как это «противоречит Конституции Украины». Волеизъявление жителей полуострова экс-президент назвал «прикрытием аннексии Крыма».

Кучма убежден, что Украина никогда не смирится с потерей Крыма.

«Мы смотрим на историю. Прибалтийские страны тоже были присоединены к Советскому Союзу, но через 50 лет стали самостоятельными. Так что история все рассудит, кто прав, кто виноват», – полагает политик.

27 февраля, в соответствии с Указом президента РФ от 26 февраля 2015 года, отмечается День Сил специальных операций. В Крыму его еще называют днем «вежливых людей». Президент РФ Владимир Путин заявил, что «бойцы и командиры Сил специальных операций сделали все, чтобы сохранить мир в Крыму и Севастополе — защитить людей от насилия, от карателей, чтобы никто не помешал гражданам сделать свободный, самостоятельный выбор на историческом референдуме». Впоследствии сотрудников ГРУ и других силовиков в Крыму назвали «вежливыми людьми».