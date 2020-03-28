Итальянский артист Пупо в благодарность России спел песню на русском

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Итальянский артист Энцо Гинацци, более известный под псевдонимом Пупо, записал видео, в котором поблагодарил россиян за помощь в борьбе с коронавирусом.

Видео опубликовано на странице российского консульства в Милане в Facebook.



«Хочу поблагодарить российских друзей и братьев за огромную помощь, которую вы оказываете моей Италии, нам, итальянцам, в очень сложное время. Я был уверен, что российские братья ни в коем случае не оставят нас. Спасибо от Пупо, спасибо от всей Италии! Россия, мы любим тебя!» — сказал он.

В дополнение к этому он спел песню «Есть только миг» под собственный аккомпанемент на фортепьяно.

Пандемия COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. Согласно последним данным, по всему миру заразились свыше 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.В Европе самая тяжелая ситуация сложилась в Италии — там число зараженных уже превысило 80 тысяч, более восьми тысяч из них скончались. Россия направила на помощь Италии 15 военных самолетов. На этой неделе российские специалисты прибыли в Бергамо, который является одним из очагов пандемии в стране. Здесь разместится итальяно-российский штаб по борьбе с коронавирусом. Российские специалисты привезли с собой мобильный комплекс анализа и диагностики, а также высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции и оборудование для оказания помощи тяжелобольным пациентам.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.