Умерший от коронавируса оставил трогательное последнее сообщение

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Умерший от коронавируса 47-летний житель Уэльса Тим Гэлли перед смертью пообещал девушке увидеться в ближайшее время, пишет The Mirror.

Почувствовав первые симптомы заболевания, мужчина остался дома и перестал видеться с подругой Донной. Несмотря на ее советы, Тим отказался вызвать врачей и отвлекать их от «более важных дел». Постепенно ему становилось все хуже.

В понедельник Донна написала, что сожалеет, что им придется не видеться длительное время из-за изоляции.

«Не глупи, конечно, встретимся», — ответил ей Тим.

После этого сообщения он перестал отвечать на звонки, а на следующий день сосед нашел его тело в кровати. Тим уже был мертв.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 510 тысяч человек, 23,5 тысячи умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.