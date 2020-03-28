Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

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Количество заболевших коронавирусом в России достигло 438 человек
За последние сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай коронавируса. Общее число заболевших составляет 438 человек. Об этом на совещании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По данным оперштаба,...
ГБО 4 поколения: описание, устройство и принцип работы
Газовая система способно обеспечить двигатель автомобиля необходимой мощностью, а также сделать его более экономным. Именно поэтому, вам обязательно необходимы комплекты ГБО 4 поколения здесь...
Всему виной Черная Луна: астролог Павел Глоба рассказал, когда закончится пандемия коронавируса
Share Tweet Share Share Email CommentsИзвестный специалист рассказал, когда закончится пандемия опасной инфекции. Известный астролог Павел Глоба прогнозирует достаточно непростой. Он...
Часть Йеллоустона размером с Чикаго «пульсирует»: ученые объяснили аномалию
В центре Йеллоустонского национального парка, в северо-западном Вайоминге, имеется шрам от страшного извержения, случившегося 640 тыс. лет назад. Речь идет о пузырящейся кальдере,...
Алтайской думец Даниил Бессарабов рассказал молодежи о поправках в Конституцию
Во время региональной недели депутат Государственной Думы, член Генерального совета «Единой России» Даниил Бессарабов провел встречу с молодыми жителями региона в формате открытого диалога. Источник: Единая Россия Основная тема...