Многодетному отцу Алтая воспитание ремнем кулаками грозит семи колонии

Отца семерых детей из Горно-Алтайска будут судить за истязание сыновей, которое он сам считал методом воспитания. Судя по вменяемым статьям, мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Подробности сообщает СУ СКР по Республике Алтай.

По данным следствия, глава семейства, проживающего в Горно-Алтайске, систематически наносил побои трем малолетним детям. Один из них приходился ему пасынком, а двое других — родные сыновья. При этом он использовал ремень, а также бил ребят ногами и руками. Как указывают следователи, поводы для избиения всегда были малозначительными. К примеру, наказание применялось за нерасчищенный снег у дома, не проведенную уборку или невыполненное задание. В марте 2019 года за то, что дети не выполнили одно из указаний отца, он построил их перед собой, вызывал каждого по очереди и бил ремнем по разным частям тела. Кроме того, под Новый год он разозлился на восьмилетнего сына, который спросил его про подарок. За такую провинность получил удар по затылку.

В ходе следствия, мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. При этом он считал себя идеальным отцом, а к побоям относился как к методу воспитания. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего разбирательства. Отца будут судить по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 (истязание в отношении двух и более лиц, заведомо несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). В соответствии с первой статьей ему грозит до семи лет лишения свободы, а по второй – штраф до 100 тысяч рублей либо лишение свободы до трех лет.

Также следком отмечает, что после случившегося в органы системы профилактики преступлений в отношении детей направлены представления с требованием о принятии конкретных мер в отношении обвиняемого. Управление социальной поддержки Горно-Алтайска поставило семью на учет. Поведение мужчины контролируют полицейские. В связи с повышенным вниманием жизни и здоровью детей ничто не угрожает, отметили следователи.