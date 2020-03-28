Опрос: В Турции 4 из 10 человек не используют меры предосторожности против COVID-19

В опросе, который проходил 18 и 19 марта приняли участие 1 тыс. 68 респондентов со всей страны. В ходе исследования было установлено, что должные меры предосторожности не предпринимали те, кто считают, что скоро будет найдено лекарство либо те, кто убеждены, что вспышка эпидемии не окажет значительного влияния на их уклад жизни.

Следует отметить, что 52,4% респондентов заявили, что запасаются продуктами питания и медикаментами, в то время как 35,2% сказали, что их покупательские привычки не изменились.

Подавляющее большинство — 70,8% заявили, что они одобряют реакцию правительства Турции на кризис.

По словам участников опроса, они получают информацию в основном из социальных сетей, при этом 14,2% заявили, что создали учётные записи в соцсетях после начала пандемии.

Кроме того, каждый четвёртый отметил, что у него начались проблемы с психическим здоровьем во время пандемии.