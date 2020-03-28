«Случаются частые споры»: Певица MARUV рассказала о работе с супругом

Певица MARUV дала интервью, в котором рассказала о совместной работе с супругом. Как выяснилось, часто партнёрам приходится непросто, поскольку они смотрят на некоторые вещи по-разному.

Анна Корсун, более известная под псевдонимом MARUV, и её муж Александр вместе уже в течении восьми лет. Артистка призналась, что познакомилась с возлюбленным в караоке-клубе, после чего они не расставались. Более того, партнёр певицы является её PR-менеджером и предлагает некоторые творческие идеи. Иногда мнения супругов не совпадают, а потому возникают разногласия.«Случаются частые споры по поводу некоторых моментов. К примеру, он на некоторые вещи смотрит со стороны бизнеса, а я – со стороны творчества», – передаёт слова исполнительницы журнал Starhit. Вместе с тем знаменитость подчеркнула, что поскольку они с мужем большую часть времени проводят вместе, у них всегда есть время для нежностей.

READ Турецкий F-16 сбил еще один сирийский самолет