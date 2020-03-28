В Москве назвали разрешенное число гостей на свадьбе

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В Москве назвали разрешенное количество гостей на свадьбе — на церемонии заключения брака в ЗАГСе их должно быть не больше пяти. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Столичные ЗАГСы «до особого распоряжения» перешли на особый режим из-за эпидемии коронавируса. Теперь все услуги, а именно регистрация/расторжение брака, регистрация рождения, усыновления и установления отцовства, можно будет получить только по предварительной записи.

Торжественные свадебные церемонии перенесут с новых площадок в отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания. Также желающим пожениться разрешили по желанию поменять дату регистрации. Церемонии чествования юбиляров супружеской жизни и имянаречения пока что не проводятся.

Регистрацию рождения по заявлению родителей проводят только в Новомосковском, Новофедоровском, Троицком отделах и Южном Бутове. В других отделах услуга будет доступна только в особых случаях.

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Тем временем на Украине отказались прекращать регистрацию бракосочетаний из-за карантина. Однако сотрудники ЗАГСов не исключают, что они могут закрыться в ближайшие дни из-за эпидемии.