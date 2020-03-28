Звезда «Дом-2» Венцеслав Венгржановский молит жену о прощении после скандала с беременной на свадьбе

Дарья сбежала от своего жениха в самый разгар торжества. Теперь звезда проекта «Дом-2» Венцеслав Венгржановский пытается выйти на связь со своей супругой, чтобы вымолить у нее прощение. Все случилось из-за того, что некая особа прямо во время торжества пришла и заявила, что ждет ребенка от Венцеслава.

К просьбам Венцеслава присоединились и поклонники пары. В комментариях они начали оставлять свои сообщения с просьбой выслушать Венгржановского и дать ему еще один шанс, потому что он ее по-настоящему любит. Большинство отметили и тот факт, что если люди вместе, то любовь непобедима.