Эксперты из компании Dr Beckman объяснили, как правильно стирать одежду, чтобы снизить риск заражения COVID-19.

Чтобы убить вирус на постельном белье, полотенцах и одежде, достаточно их постирать при температуре воды в 60 градусов, утверждают специалисты компании Dr Beckman.

Об этом сообщает Express.

«Существует распространенное заблуждение, что стирать одежду следует при максимальной температуре. Однако в этом нет необходимости. Тесты показали, что 60 градусов с хорошим моющим средством достаточно, чтобы уничтожить вирус», — приводит издание слова представителя компании Сьюзен Фермер.

Как отмечает эксперт, обычно иецхэзжн большинство людей копят одежду до "большой стирки" несколько дней, а то и недель, но в нынешних обстоятельствах пандемии коронавируса лучшего этого не делать, а стрирать вещи чаще.

Как напоминают врачи из Национального центра здравоохранения Великобритании, COVID-19 может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через прикосновения к загрязненным поверхностям.

«Чтобы остановить распространение микробов, следует периодически проводить уборку в доме, уделяя особое внимание кухне и туалету, где вероятность заражения повышается в несколько раз», — пояснили врачи.

Как советуют эксперты, для того, чтобы надолго избавиться от микробов, нужно использовать не только мыло и горячую воду, но и дезинфицирующие средства.

"После чистки тщательно высушите поверхности, особенно столешницы и разделочные доски, так как влажность помогает оставшимся микробам выживать, а при достаточном количестве воды еще и размножаться", — предупреждают специалисты.