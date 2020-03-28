Число кремированных людей в Ухане значительно превысило число погибших от коронавируса

23 марта власти Китая разрешили родственникам умерших от коронавируса в Ухане получить урны с прахом своих родственников. Перед зданием похоронного бюро Ханькоу, по словам женщины Лю Пин, выстроились огромные очереди. Жительница пришла утром, а смогла забрать прах только в 14:00, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. После выхода из бюро Лю Пин увидела машину, которая перевозила урны. Она узнала у водителя, что заказ был сделан на 2500 урн, такое же количество было доставлено днём ранее. Итого выходит 5 тысяч умерших от коронавируса против 2531 официальных случаев. И это информация только от одного похоронного бюро. Всего в Ухане их восемь.По словам Сунь Цзятуна, замдиректора бюро, за полтора месяца было кремировано 21 703 трупа. В восемь раз больше, чем гласит официальная статистика.Сперва все тела планировали свозить в крематорий Ханькоу, но там не оказалось мест. В итоге умерших принимало каждое местное учреждение. Страшно представить реальное количество погибших в рамках всего Китая.