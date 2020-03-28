Медики рассказали о новой группе риска заболеть коронавирусом

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Группа PSA приостановит производство Peugeot, Citroen и Opel в России
Группа PSA приостановит производство автомобилей Peugeot, Citroen и Opel на калужском заводе «ПСМА-Рус» в связи с нехваткой поставляемых из Европы компонентов. Простой продлится 10...
Якудза: 10 самых страшных тайн японской организованной преступности
Share Tweet Share Share Email CommentsЯкудза — одна из самых крупных и мощных преступных организаций в мире. Очень многое, что касается якудзы, покрыто тайной. Члены...
Участник проекта «Дом-2» Илья Яббаров в шутку заявил, что Анастасия Стецевят готова была «продать...
В студии программы «Бородина против Бузовой» участники проекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Илья Яббаров неудачно пошутил насчет Анастасии Стецевят. Возлюбленный Анастасии Голд заявил, что...
Лещенко готовятся перевести из реанимации в обычную палату
Перевести знаменитого певца Льва Лещенко из реанимационной палаты в госпитальное отделение планирует главный врач больницы в Коммунарке Сергей Проценко, 27 марта сообщает он в одной...
Врач назвал снижающий риск заражения вирусами продукт
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