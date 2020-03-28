Девочка, умеющая общаться с богами и ангелами, рассказала о Царстве Небесном

Пятиклассница из Японии заставляет задуматься многих своими рассказами о Царстве Небесном. Школьница по имени Сумире, как и её мама, получила дар общаться с богами и ангелами. Девочка даже снялась четыре года назад в документальной киноленте «Договор с Богом», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Жительница Японии также может анализировать ауру человека ивидеть плод в утробе матери. Плюс, она даже может говорить с неродившимся дитём. Некоторые завидуют Сумире, однако девочка всегда акцентирует внимание на том, что все мы уникальные. Небесное Царство делится на несколько царств, и каждое имеет свои характеристики и отличия. Сумире сама до конца не научилась отличать их. Она отметила, что среди хороших богов и ангелов имеются и те, которые заставляют людей совершать неугодные поступки. Но если человек всё-таки выбирает сторону добра, то Бог непременно будет покровительствовать ему. Хорошим делом считается даже улыбка. Если вы улыбаетесь, то и все вокруг заражаются этим. Людям следует научиться радоваться жизни, жить без критики в свой адрес за неудачи и упущенные возможности. Конечно, без испытаний судьбы не обойтись, однако зацикливаться на сложностях не нужно.