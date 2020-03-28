Земля лишилась своего второго естественного спутника

Астрономы отмечают, что астероид 2020 CD3 вернулся к околосолнечной орбите, откуда он и прибыл. Сейчас тело «преследует» Землю в ежегодном путешествии вокруг светила.

Размеры тела сопоставимы с автомобилем, объект впервые заметили в феврале. Тогда все ученые полагали, что астероид застрянет на околоземном пространстве минимум на год, однако догадки не подтвердились.

Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания тел, отметил, что в этом году астероид, скорее всего, пролетал мимо Земли, но имел недостаточно энергии, чтобы противостоять её гравитации. В итоге тело на время «задержалось» около нас.

Астероид смог «позаимствовать» энергии у Земли и Луны, что позволило ему продолжит своё путешествие. Весной 2044 года 2020 CD3 должен вновь приблизиться к Земле. Дистанция между земным шаром и объектом каждые 25 лет с большой долей вероятности будет уменьшаться.