Россия полностью закрывает государственные границы

Кабмин выделил из резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение затрат Росавиации при вывозе россиян из-за рубежа.

Россия полностью закрывает границы с 30 марта. Будет приостановлена работа всех пропускных пунктов, в том числе на границе с Белоруссией.

О решении правительства РФ закрыть границы стало известно в субботу 28 марта. Ниже приводится текст распоряжения кабмин, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Правительство выделило из резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение затрат Росавиации при вывозе россиян из-за рубежа. Министерство транспорта сообщило, что на 28 марта запланировано 92 чартерных рейса для вывоза граждан РФ из других стран.

Напомним, что ранее «Блокнот» публиковал полную сводку по статистике коронавируса на 28 марта. В стране с субботы не работают кафе, рестораны и прочие заведения общепита.

Глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила в субботу, что лекарство от коронавирусной инфекции найдено.