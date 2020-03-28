В ДНР сообщили о смерти мирной жительницы после обстрела силовиков

ДОНЕЦК, 28 мар — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли в субботу окраины Донецка, погибла мирная жительница, заявил журналистам представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Сегодня в 14.25 мск вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Старомихайловка (окраина Донецка) из крупнокалиберного и стрелкового оружия. В результате обстрела несовместимое с жизнью ранения головы получила женщина 1931 года рождения», — заявил представитель ведомства.