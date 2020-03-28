«Крематории переполнены»: СМИ рассказали о борьбе с COVID-19 в Испании

МОСКВА, 28 мар – РИА Новости. Немецкое издание Süddeutsche Zeitung рассказало о тяжелой ситуации в Испании, вызванной пандемией коронавируса.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в стране зафиксировано более 56 тысяч случаев заражения, свыше четырех тысяч человек умерло.

«Широкий резонанс вызвали сообщения, что в большом ледовом дворце на севере Мадрида временно складируются десятки мешков с трупами и гробы. Через международные СМИ поступила информация, что в Мадриде умирает столько людей, что крематории переполнены», — отмечает издание.

В статье сообщается, что католическая церковь разрешила упростить процедуру захоронения урн и гробов: священники окропляют святой водой проезжающие к месту захоронения катафалки и читают молитву, к церемонии допускают только близких родственников.

«По сообщениям медперсонала, пациентов старше 75 лет вообще не отправляют в реанимацию — врачам приходится отдавать предпочтение тем, у кого больше шансов выжить», — пишет Süddeutsche Zeitung.

При этом, как отмечает издание, в последние дни растет число больных коронавирусом моложе 40 лет.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. Согласно последним данным, по всему миру заразились свыше 510 тысяч человек, 23 тысячи умерли.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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