Лекарство для лечения коронавируса представлено в России

Российские медики разработали схему лечения коронавируса с использованием противомалярийного лекарства «Мефлохин»

В России Научно-производственный центр «Фармзащита» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) представил схему лечения коронавируса. В ней используется противомалярийный препарат «Мефлохин».

Схема для зараженных covid-19 была составлена с учетом опытов китайских и французских коллег.

— Препарат обладает высокой селективностью и блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, препятствуя его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом. Добавление макролидных антибиотиков и синтетических пенициллинов не только препятствует формированию вторичного бактериально-вирусного синдрома, но и позволяет повысить концентрацию противовирусного средства в плазме крови и легки, — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

Она подчеркнула, что схема помогает оказывать эффективную помощь пациентам с коронавирусной инфекцией различной степени тяжести.

Напомним, ранее Скворцова сообщала о создании ФМБА новых образцов аппаратов для искусственной вентиляции легких. По ее словам, благодаря антибактериальным фильтрам внутри конструкции ИВЛ сможет обслуживать сразу нескольких пациентов.