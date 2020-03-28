АвтоВАЗ остановил сборку модели Lada Xray Cross

На сборочной линии B0 завода «АвтоВАЗа» в Тольятти прекратилось производство кросс-хэтчбеков LADA XRay Cross. Причина – отсутствие комплектующих, без которых нельзя собирать эти машины по полному циклу.

Как сообщает группа ВКонтакте «For Friends & Для Друзей» со ссылкой на собственные источники, сейчас на линии B0 собираются только обычные хэтчбеки LADA XRay, тогда как для идущих по той же нитке конвейера Renault Logan и Sandero тоже ощущается нехватка комплектующих.

В соседнем корпусе, где собирают LADA Granta, Datsun on-Do и Mi-Do, этой проблемы пока нет, их производство продолжается в штатном режиме (правда, с 30 марта оно все равно остановится в соответствии с указом президента России «Об объявлении в РФ нерабочих дней»).

Ранее стало известно, что на длинные выходные (с 30 марта по 5 апреля) отправятся все сотрудники «АвтоВАЗа», кроме тех, кто поддерживает жизнедеятельность и безаварийность инфраструктуры предприятий.