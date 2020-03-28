В России начались продажи автомобилей в режиме онлайн

Пока дилеры и автопроизводители уходят на длинные выходные, предприимчивые китайцы уходят в онлайн. Так, например, поступили в Chery, запустившие онлайн-продажи своих кроссоверов в России «по полному циклу» – с открытым каталогом, бронированием, удаленным кредитованием и даже доставкой.

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу Chery, с 28 марта официальный сайт бренда в России расширяет функционал и становится полноценным интернет-магазином. Теперь любой желающий может выбрать и забронировать автомобиль в нужной комплектации и цвете, не выходя из дома.

Кредит тоже доступен. Весь процесс – от заявки в банк-партнер Chery (подается прямо на сайте) до решения по ней занимает всего несколько минут.

После завершения процедуры покупки компания готова продезинфицировать автомобиль и доставить его на эвакуаторе в любое удобное для клиента место. Скидки за онлайн-покупку тоже есть: на Tiggo 4, 7 и 8 можно сэкономить от 15 до 40 тысяч рублей, а на Tiggo 3 и Tiggo 5 – до 85 и 250 тысяч рублей соответственно.