Эксперт: В Турции из-за вспышки коронавируса может возникнуть нехватка продовольствия

«К сожалению, власти не предусмотрели меры по поддержке сельского хозяйства и животноводства и обеспечению стабильного производства. Однако сельскохозяйственное производство представляет собой непрерывный процесс», — цитирует его Deutsche Welle.

Напомним, что на следующий день после того, как в Турции был зафиксирован первый случай летального исхода от коронавируса, президент Реджеп Тайип Эрдоган 19 марта объявил о пакете помощи в размере 100 млрд лир (15,4 млрд долларов), призванный сгладить последствия вируса.

Пакет включает меры по отсрочке налоговых пошлин, выплат займов и платежей по социальному страхованию, а также ряд стимулов для турецкого бизнеса и граждан.

«Если фермеры не смогут ходить на поля и в конюшни, сельскохозяйственное производство станет невозможным, в городах может возникнуть серьёзная продовольственная проблема», — сказал эксперт.