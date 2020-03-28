США выделят Украине свыше $1,2 млн для борьбы с COVID-19

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Valentyn Ogirenko/Reuters
США предоставят Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более $1,2 млн для борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом сообщает украинское посольство в Соединенных Штатах в Facebook.
«Оказанная помощь будет направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19», — говорится в сообщении.
Вашингтон начнет выделять деньги ряду государств с 3 апреля.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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