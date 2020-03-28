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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/155/10668155/shutterstock_387365188-pic905-895x505-30802.jpg" alt="На американском рынке возникли отрицательные цены на нефть" /></p> <p>

На рынке Соединенных Штатов спрос на нефть опустился до такого уровня, что некоторые производители готовы платить за разгрузку хранилищ, сообщает Bloomberg.

Так, по данным агентства, компания Wyoming Asphalt Sour первой поставила отрицательную цену на нефть.

Mercuria Energy Group Ltd, в свою очередь, сообщала о готовности платить за каждый баррель сырой нефти который вывезут из ее хранилища, 19 центов.

Агентство напомнило, что из-за экономического спада в связи с пандемией коронавируса, спрос на нефтепродукты падает, а предприятия снижают объемы переработки нефти. Это вынуждает часть продавцов снижать стоимость.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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