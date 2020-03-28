Трамп: Си Цзиньпин не просил об отмене пошлин из-за пандемии

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Президент США Дональд Трамп и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин во время…
Kevin Lamarque/Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил, что председатель Китая Си Цзиньпин не просил его об отмене из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19 введенных пошлин. Об этом сообщает РИА «Новости».
Телефонный разговор политиков состоялся накануне.
Глава Белого дома отметил, что беседа прошла «замечательно».
Трамп уточнил, что главы государств также обсудили применение опыта Китая в разработке методов лечения заболевания.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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