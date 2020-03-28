Конспирологические и инопланетные версии происхождения COVID-19

В интернете и СМИ гуляет множество теорий, пытающихся объяснить возникновение коронавируса. Их спектр широк — от природно-естественных до конспирологических и даже инопланетных.Всех нас волнуют не только последствия пандемии и средства защиты от инфекции, перевернувшей мировую экономику и привычный уклад жизни, но и сама причина её появления. Согласно общепринятой гипотезе, виной всему экзотические пищевые предпочтения китайцев. На рынке в Ухане продавались не только морепродукты, но и насекомые, змеи, а также летучие мыши, из которых жители Поднебесной варят суп. По мнению большинства эпидемиологов, именно рукокрылое животное стало источником заражения «нулевого» пациента, после чего коронавирус начал своё смертоносное шествие по миру. Однако есть и другие версии возникновения злополучной инфекции. АиФ.ru присмотрелся к ним.

Инструмент для контроля за человечеством

Сценарий, согласно которому природа изобретёт способ приостановить рост населения планеты и даже сократить его (а если не найдёт, то ей в этом помогут), не раз озвучивался футурологами и конспирологами. Вспышка инфекции COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, вполне в него вписывается. Да, с одной стороны, смертность от болезни не очень высока, и вряд ли она сможет уничтожить значительную часть человечества. С другой, давайте вчитаемся в очередную новость, пришедшую из лабораторий. Мир во время «чумы». Как живется на карантине в других странахКоронавирус может приводить к бесплодию, утверждают китайские учёные. Они выяснили, что яички мужчин являются потенциальной мишенью для этой инфекции. Вскрытие шести умерших пациентов показало, что COVID-19 вызвал у них орхит — воспаление яичек. У всех жертв коронавируса наблюдалось разрушение зародышевых клеток, малое количество (или отсутствие) сперматозоидов в семенных канальцах и другие признаки заболевания.Понятно, что пока медики всего мира заняты борьбой с пандемией и спасением жизней, мало кто думает о таких возможных осложнениях, как бесплодие. Полноценные исследования, посвящённые влиянию вируса на половую систему, наверняка будут проведены, но это случится позже. И если подтвердится, что COVID-19 вызывает бесплодие, большинству выздоровевших это уже никак не поможет. Все сведётся к констатации печального факта: потомство они дать не смогут.Таким образом, коронавирус действительно способен выступить в роли регулятора численности населения Земли, не убив, так стерилизовав часть человеческой популяции. Как тут не вспомнить предупреждения сторонников теории заговора? Например, видеоблогера Джордан Сатер, которая заявляла, что вспышка COVID-19 — это инструмент контроля численности населения, созданный британским институтом Пирбрайта и миллиардером Биллом Гейтсом. Бывший глава Microsoft через свой фонд финансирует этот научный центр, занятый исследованием вирусных заболеваний. В октябре прошлого года даже было проведено учение, имитирующее масштабную вспышку коронавируса. Его назвали «Событие 201». При моделировании вспышки, как сообщалось, в течение 18 месяцев «погибло» 65 млн человек.

Заговор «Большой фармы»

Термином «Большая фарма» принято обозначать около 50 мировых компаний, определяющих основные параметры рынка лекарств. Их присутствие тотально и повсеместно, а оборот оценивается не менее чем в 1 трлн долларов.Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: вся шумиха вокруг коронавируса гигантам фарминдустрии выгодна. Растёт паника — растут продажи препаратов для профилактики инфекций, а также противовирусных и противовоспалительных средств. А уж когда появится вакцина, они получат поистине фантастические прибыли. В 2009 году мир через нечто похожее уже проходил. Тогда стоял ажиотаж вокруг свиного гриппа, и под истошные крики «Мы все умрём!» удалось продвинуть рекламную кампанию противовирусного препарата, который принёс фармацевтам около 1 млрд долларов. Поэтому и сейчас конспирологи подозревают «Большую фарму» как в намеренном нагнетании истерии, так и, возможно, в самом создании коронавируса. Более того, некоторые эксперты полагают, что вакцина против SARS-CoV-2 уже разработана. И воротилы лекарственного бизнеса только ждут момента, когда ВОЗ признает коронавирус главной угрозой XXI века, после чего сорвут джекпот.

Биологическое оружие Китая

Было бы странно, если бы пандемия вирусной инфекции обошлась без слухов о биологическом оружии, якобы утерянном или «сбежавшем» из секретной лаборатории. Недостатка в версиях нет, споры идут о том, чьё это было оружие. Представители разных стран соревнуются в изобретательности, обвиняя друг друга.Самая популярная гипотеза: новый коронавирус был создан по заказу китайского правительства в рамках государственной программы по разработке биологических видов вооружений. Тут и придумывать ничего особо не надо: в Ухане находится Институт вирусологии Китайской академии наук. О нём вспомнили после первых же сообщений о вспышке. В китайских социальных сетях начались нападки на Ши Чжэнли, одну из исследовательниц института, которая изучала вирусы летучих мышей. Но на все обвинения Ши отвечала: «Я клянусь моей жизнью, что вирус не имеет ничего общего с нашей лабораторией».Историю сразу растиражировали американские СМИ. О ней написала даже авторитетная The Washington Times, сославшись на мнение аналитика в области биологического оружия Дэнни Шохэма. Тот предполагал, что утечка вируса из лаборатории случилась в результате ошибки учёных или нарушения протокола безопасности.Версию охотно подхватили некоторые американские сенаторы и поддерживающие их эксперты. Один ультраправый консерватор даже заявил, что COVID-19 — это совместный проект Демократической партии США и правительства Китая с целью свалить Дональда Трампа. И в заключение предложил запереть виновных в пандемии людей в одной комнате с заражёнными коронавирусом.

Биологическое оружие США

Эпатажные заявления звучат и с других сторон, в том числе из России. Владимир Жириновский в одном радиоинтервью сказал, что появление вируса — результат эксперимента Пентагона и фармацевтических компаний. А город Ухань был выбран для атаки как раз потому, что там находится институт вирусологии: так легче перевести стрелки на китайские власти, обвинив их в утечке.Обвинения в адрес США несутся из Ирана, который оказался в списке наиболее пострадавших от коронавирса стран по числу жертв. И, разумеется, из самого Китая. В Поднебесной вообще мало кто сомневается, что SARS-CoV-2 был создан американскими вирусологами, чтобы уничтожить китайскую экономику. А популярные интернет-ресурсы описывают, как именно была произведена атака. В октябре 2019 года в Ухане проходили Всемирные военные игры. Члены американской команды показали на удивление слабые результаты: такое впечатление, что соревнования их не очень-то интересовали. Возможно, они прибыли туда с иной целью, утверждают авторы конспирологической версии. И подчёркивают, что место проживания сборной США на этих играх располагалось неподалёку от злополучного рынка морепродуктов.От себя добавим, что эпидемиологи категорически отрицают возможность искусственного происхождения коронавируса. Об этом говорят и китайские врачи. Ни одного строго научного доказательства этой гипотезы нет.

Гость из космоса

Прошлой осенью, в ночь на 11 октября, небо над северо-востоком Китая озарилось яркой вспышкой. Это взорвалось прилетевшее из космоса небесное тело (по научной классификации — метеороид, поскольку до поверхности Земли оно не добралось).Несмотря на то, что взрыв произошёл на высоте и материальных следов обнаружено не было, некоторые специалисты высказали предположение, что злополучный коронавирус мог быть занесён на Землю именно этим объектом. Такую мысль высказал профессор Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета. На днях с ним согласился и российский коллега, заведующий отделом Института медико-биологических проблем РАН Вячеслав Ильин. Не утверждая категорично, что так оно и было, он подобную возможность вполне допустил.Конечно, тут легко возразить, что вирус не перенёс бы экстремально высокой температуры взрыва или даже «приземления» небесного объекта, если бы оно произошло. Но SARS-CoV-2 уже приучил нас к тому, что от него можно ожидать каких угодно сюрпризов.