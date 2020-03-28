ТОП-7 причин вводить банные процедуры в ежедневную привычку

«Каждый год, 31 декабря, мы ходим с друзьями в баню». Помните эту фразу из знаменитого фильма «Ирония судьбы, или С легким паром»? Так вот, врачи рекомендуют не ограничиваться одним днем в году, а посещать баню или сауну как можно чаще. Их позиция обусловлена тем, что различные парилки очень полезны для здоровья. Подробнее о том, почему баня должна войти в привычку, читайте в статье kramola.info

Причина 1: Снятие физического напряжения

Баня помогает снять мышечное напряжение. / Фото: Drivehelp.ruНередко мы просыпаемся с ощущением того, что по нам проехался трактор, причем ни один раз. Как говорил Шарик из мультфильма «Каникулы в Простоквашино», то лапы ломит, то хвост отваливается. Причины появления такого состояния самые разные: работа в сидячем положении, тяжелые сумки, физические нагрузки, стрессовые ситуации – и это далеко не весь список проблем, которые отрицательно влияют на мышцы, и заставляют вставать с кровати, скрипя зубами. При постоянном напряжении затекают ноги, болит спина, появляется усталость и апатия. Чтобы ситуация не стала критической, необходимо вовремя предпринять меры. Например, сходить в баню. Горячий банный воздух с высоким уровнем влажности и ароматом древесины, витающим в парилке, снимает боль, усталость, напряжение, расслабляет мышцы. По эффективности поход в сауну сродни сеансу массажа. Неудивительно, что цикл физических упражнений тренера рекомендуют заканчивать именно в бане.

Причина 2: Расслабление

Баня помогает избавиться от психологических зажимов. / Фото: Clearbody.orgКак было сказано в предыдущем пункте, горячий банный воздух способствует снятию физического напряжения. Благодаря этому исчезают и психологические зажимы, которые могли появиться из-за большого количества стрессовых ситуаций дома и на работе, плохого сна, отсутствия отдыха на протяжении длительного времени. Сауна помогает расслабиться, отпустить проблемы и избавиться от негативных мыслей. После посещения бани врачи рекомендуют продолжить сеанс дома: заварить успокаивающий травяной чай, например, ромашковый или мятный, зажечь аромалампу с любимым запахом, включить музыку для релакса.

Причина 3: Похудение

Баня помогает избавиться от лишних килограммов. / Фото: Zen.yandex.ruЕсли вы мечтаете сбросить несколько килограммов, но никак не можете заставить себя сесть на диету и купить абонемент в спортзал, попробуйте следующий лайфхак – ходите в баню. Вы спросите, как эти две вещи связаны между собой? Дело в том, что за 20 минут в бане можно сжечь около 300 калорий. Сауна улучшает метаболизм, способствует быстрому выводу излишка воды через кожу и органы дыхания. Ускоренное потоотделение происходит при помещении парилки в первые два захода, а потом нужно восполнять потерю жидкость в организме, выпивая по 100 мл подогретой воды с лимоном или клюквой. Еще один плюс состоит в том, что после посещения бани существенно снижается аппетит.Конечно, этот факт не отменяет необходимость правильного питания и физических нагрузок, так как в совокупности эти процедуры дают максимальный эффект. Однако все-таки приятно осознавать, что, наслаждаясь временем, проведенным в бане, можно избавиться от калорий, которые содержались в нескольких съеденных утром бутербродах.

Причина 4: Повышение иммунитета

Для укрепления иммунитета важно также использование веника. / Фото: Spravki1.ru Frühlingsmode 2020. Unsere Frühlingstrends sorgen für gute Laune

РекламаПо мнению врачей, регулярное посещение бани позволяет повысить устойчивость организма к различного рода болезнетворным агентам. Банные процедуры повышают сопротивляемость к болезням, что особенно актуально для людей, которые имеют явные проблемы с верхними дыхательными путями, часто болеют ОРВИ или ОРЗ.Также неоспоримую пользу приносит использование березового веника, в листьях которого содержатся фитонциды — летучие биологически активные вещества, убивающие или подавляющие рост и развитие бактерий. При контакте с кожей, они уничтожают микробы, которые притаились на коже человека и в верхних дыхательных путях.Однако положительно влияют на иммунитет не только березовый веник, но также эвкалиптовый и можжевеловый. Их применение необходимо грамотно комбинировать с употреблением отвара шалфея или эвкалипта, тогда эффект будет более стойкий. Не стоит забывать и об эфирных маслах – несколько капель, добавленных в ковш с горячей водой, приводят к тому, что в воздух начинают выделяться полезные вещества, которые улучшают стойкость иммунитета.

Причина 5: Детокс

Под воздействием горячего и влажного воздуха очищаются поры. / Фото: Pohudetlegko.ruКожа ограждает человека от сотен тысяч микробов и бактерий, а значит испытывает самый большой стресс. Ее регулярное очищение является одной из наших главных задач. Как бы ни хотелось это признавать, однако в порах ежедневно скапливается огромное количество различного рода загрязнений, и если вовремя не избавляться от них, возникают проблемы. Угри и камедоны – не самые страшные последствия. Именно поэтому очень важно регулярно посещать баню, чтобы под воздействием горячего и влажного воздуха поры раскрывались и очищались. Вместе с потом будут выводиться шлаки, токсины и пр.Обратите внимание: Частое распаривание кожи обеспечивает усиленную выработку коллагена, который отвечает за эластичность и молодость дермы. Кроме того, регулярные посещения сауны помогают устранить сухость и обвислость кожи, активно борются с целлюлитом.

Причина 6: Очищение

За счет повышенного потоотделения очищается кожный покров. / Фото: Hmsauna.ruС горем пополам мы привыкли ежедневно очищать лицо, чего нельзя сказать о теле. Походы в ванну и душ не всегда приносят тот результат, в котором нуждается кожа. Вряд ли вы регулярно пользуетесь скрабами, мочалками, уделяете должное внимание спине, рукам и ногам. А вот в бане, хотите вы того или нет, эффективно очищаются все части тела. Это происходит не только за счет повышенного потоотделения. Массаж вениками прекрасно избавляет от омертвевших клеток и огрубевшей кожи – лучше любого скраба!

Причина 7: Улучшение циркуляции крови

Походы в баню улучшают и ускоряют циркуляцию крови. / Фото: zen.yandex.comОдним из главных преимуществ бани является то, что она улучшает и ускоряет циркуляцию крови. Этот момент очень важен, когда речь идет о здоровье, ведь кровь проходит через весь организм, начиная от мозга, сердца, и заканчивая внутренними органами, осуществляя процесс переноса кислорода и питательных веществ. А вот если кровообращение будет недостаточно хорошим, могут возникнуть различные сердечные заболевания, проблемы с внутренними органами, быстрая утомляемость и пр.