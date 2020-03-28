В Нью-Йорке каждый десятый полицейский заразился коронавирусом

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«Будет заметно». Глава Пентагона о влиянии COVID-19 на военных США
МОСКВА, 23 марта/ Радио Sputnik. Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что пандемия коронавируса окажет определенное влияние...
CNN: военным США за границей запретили перемещаться в течение 60 дней
close Bryan Woolston/Reuters Глава Пентагона Марк Эспер подписал указ о запрете американским военным осуществлять любые передвижения за границей в течение 60 дней из-за пандемии...
Крис Фрум и Дилан Ван Баарле завершили работу в тренировочном лагере в ЮАР
Крис Фрум и его товарищ по команде Ineos Дилан Ван Баарле после Тура ОАЭ приехали в тренировочный лагерь Crystal Springs Mountain Lodges, который...
Решение проблем с системой охлаждения автомобиля
Система охлаждения выполняет важнейшую функцию в работе автомобиля, она поддерживает рабочую температуру двигателя. Оптимальная температура важна для экономичного расхода топлива, и стабильной работы двигателя...
США на $1 млрд сократят помощь Афганистану
close Al Drago via www.imago-images.de/Global Look Press Американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сокращают помощь Афганистану на $1 млрд. и готовы сократить аналогичную сумму...