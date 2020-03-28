Международный классификатор болезней сделает нормой педофилию и ЛГБТ

В июне 2021 года во всём мире, включая Россию, вступит в силу Международный классификатор болезней одиннадцатого пересмотра (МКБ-11), в котором ВСЕ сексуальные извращения, включая педофилию, будут признаны нормой, станут видами «сексуального здоровья».Для понимания последствий для общества от этого насильственного нововведения предлагаем вашему вниманию доклад «Влияние трансформации ценностно-мотивационной сферы на формирование полоролевой идентичности в детско-подростковом возрасте в современной семье, сделанный на круглом столе «Воспитание детей в русле традиционных духовно-нравственных ценностей как стратегия народосбережения» 5 декабря 2019 г., в Общественной палате РФ, Москва https://vk.com/club25436079?w=wall-25436079_1562Мы живем в эпоху перемен, в том числе происходящих в российском обществе, когда значительно трансформируются нормы и стандарты жизни. В современной ситуации развития российского общества актуальной и значимой стала и гендерная тематика, неотъемлемой частью которой является проблема половой идентичности.Повышенный интерес к данной проблеме связан с тем, что половая идентичность является важнейшей составляющей самосознания человека, подвергаемого существенным трансформациям в период социальных потрясений.Половая идентичность как биолого-социально-психологический феномен является интегративным, многомерным явлением и относится к числу базовых характеристик человека, оказывает влияние на формирование особой системы представлений о себе как о человеке определенного пола, включающей специфические для мужчин и женщин потребности, мотивы, ценностные ориентации и соответствующие этим образованиям формы поведения.В формировании половой идентичности помимо биологических факторов участвуют социально-психологические факторы, прежде всего микросоциальное окружение, т.е. семья.Семья – это первый социальный институт, где ребенок овладевает традиционной для данного общества культурой, включая полоролевые стереотипы, установки, представления. В семье под влиянием родителей, как первых объектов идентификации, формируются структуры обыденного сознания и самосознания, первое представление о себе как о мальчике или девочке.Адекватное формирование половой идентичности благоприятно для усвоения ребенком культурных норм, образцов, транслируемых взрослыми, для полноценного развития системы межличностных отношений ребенка с учетом его половой принадлежности, установления его статуса в группе сверстников, для развития коммуникативных навыков, нормальной адаптации и социализации ребенка.Нарушения ранних психосоциальных взаимодействий, основных паттернов детско-родительских взаимоотношений, патология полового воспитания или отсутствие адекватного образца полоролевого поведения могут приводить к полоролевым отклонениям.

Что происходит с детьми и семейными ценностями на современном этапе

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, наблюдается кризис института семьи и брака. Молодые люди не стремятся вступать в брачные отношения, брать на себя ответственность и юридические обязательства, налагаемые законодательством и возникающие в семейных отношениях.Исследование современных семей подтверждают значительное, достаточно быстрое разрушение семейных ценностей, традиций и устоев, имеющих многовековую историю их становления. Потеря доверия между членами семьи, утрата общих интересов, устремлений и взаимопонимания, нарастание отстраненности и отчужденности внутри семьи, разрыв между поколениями, гипоопека или гиперопека со стороны родителей, частые конфликты между ними, а также неполные семьи все вместе определяют вектор социального и психологического развития детей, их психологическое и психическое неблагополучие.Особенно уязвимым в этом отношении является подростковый возраст – один из кризисных этапов в становлении личности человека. В подростковом возрасте, в период полового созревания поведение в значительной мере определяется характерными для этого периода жизни реакциями эмансипации, группирования со сверстниками, имитации увлечений (хобби), а также формирующимся сексуальным влечением.Функциональная неустойчивость физиологических функций, неравномерность в развитии различных психических функций и качеств (ускоренное развитие интеллектуальных возможностей при отставании формирования ценностно-мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности подростка, слабость механизмов воли) могут проявляться в разнообразных отклонениях поведения.В этот возрастной период подростки часто прибегают к алкоголизации, употреблению психоактивных веществ (ПАВ), а также могут совершать асоциальные поступки и суицидальные действия.Можно говорить, что просоциальный, как и группоцентрический уровни личностно-смысловой сферы во многих семьях уступили место эгоцентрическому уровню, когда достижение поставленной цели подчинено не интересам семьи или референтной группы, не общественным или нравственным ценностям, а личной выгоде, удобству и престижности.У подрастающего поколения, воспитанного в духе свободы самовыражения, отхода от сложившихся в обществе стереотипов поведения, в том числе, стереотипов полоролевого поведения, формирование самоидентичности и полоролевой идентичности может происходить, и в части случаев происходит, в искаженном виде.Так, широко распространяются идеи бездетности, как сознательного выбора («чайлдфри»). Гедонистические цели вполне могут быть удовлетворены вне брака, более того, стабильный брак оценивается как фактор, ограничивающий сексуальную свободу. Естественным следствием девальвации брака и семьи стало существенное падение рождаемости.В последнее время принимает характер бедствия ситуация с так называемым «порно- и мастурбаторной» зависимостью. Молодые люди отказываются от реальных интимных отношений, предпочитая мастурбацию и просмотр порно – отношения с противоположным полом для них обременительны, а получения удовольствия путем мастурбации и просмотра порно легки; нет потребности в общении и его ценности.В интернете активно осуждается образ «яжематери», «овуляшки», как примитивной многодетной женщины, не имеющей других интересов. Распространяются якобы «обоснованные» статьи блогеров, настаивающих на окончательной смерти института брака и негативном влиянии семейных отношений на физическое и психическое здоровье; стали очень популярными заявления, что муж/жена не нужны и даже вредны после 40-50 лет.Утверждается, что мотивом вступления в брак является лишь примитивный страх одиночества в старости и желание решить свои финансовые проблемы, а желание иметь детей называется «проблемой стакана воды, который кто-то должен подать перед смертью».Другой важной причиной представляется резкое сокращение возможности нахождения ребенка, и, что особенно важно, подростка в коллективе сверстников и переживания им опыта адаптации.Негативным явлением становится вовлеченность подростков и молодых людей в виртуальное общение, во многих случаях анонимное. В современном мире за информацией обращаются, в первую очередь, к интернету, а отделить правду от «фейка» можно лишь полностью просмотрев массив информации, для чего потребуется немало выдержки.А когда человек находится уже в ином «психическом состоянии», то он уже становится мишенью для того, чтобы попасть под влияние массированной атаки со стороны средств массовой информации, которые в погоне за «хайпом», глубоко не разбираясь в вопросе, выдают информацию, в которой осуществляется подмена понятий.Причиной ухода в виртуальное общение может быть и следствие минимизации или отсутствия детско-родительского общения, в результате чего ребенок остаётся предоставленным сам себе. Если раньше в таких ситуациях это компенсировалось общением со сверстниками во дворе, то сейчас, особенно в крупных городах, это стало практически невозможно.И получается, что единственно возможная для подростка среда общения – это интернет, где не надо выражать реальные эмоции, где ты можешь представляться кем угодно, можешь выбирать для себя любой образ, и где за такое виртуальное общение ты не несешь никакой ответственности.Стоит также отметить негативное влияние на становление подростка таких мультфильмов, как «аниме» (более 60% обратившихся за помощью к сексологу увлекаются ими), в которых осуществляется пропаганда садизма, педофилии, инцеста и других отклонений в яркой обложке. Общее название стиля этих мультфильмов «гендер-бендер» означает, что отличить, какого пола персонаж, мальчик это или девочка, внешне очень сложно; кроме того, по сюжету герои легко меняют пол, то есть речь идет о пропаганде идеи «трансгендерства».

О всеобщей истерии по поводу «гендерной дисфории»

С чем сталкиваются специалисты, к которым обращаются дети и подростки с этими идеями? Переходный возраст определяет своеобразие болезненных переживаний, например, у подростков разные психические заболевания внешне могут протекать в форме дисморфомании (патологическая убеждённость в наличии мнимого физического недостатка) и дисморфофобии (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела); иногда недовольство собственным телом достигает уровня бреда.Психическая патология в юношеском возрасте может быть тесно связана с проблемами самосознания и идентичности. Неслучайно в переходном возрасте часто встречаются нарушения формирования личности с дереализацией (чуждым, ненастоящим представляется внешний мир); деперсонализациией (собственное «Я» выглядит странным и чуждым, утрачивается ощущение реальности собственного тела, появляется апатия, притупляются эмоции); синдромом отчуждения, раздвоением личности.

Данный контингент пациентов с так называемой «половой дисфорией» в большинстве случаев отличается задержкой идентификации с полом, недифференцированностью полоролевой идентичности (смешанная феминно-маскулинная), застреванием на стадии платонически-эротических отношений, неприятием своей телесности.Отмечаются признаки социальной дезадаптации (трудности общения со сверстниками) и аутизации (изменение психики в сторону замкнутости, снижения потребности в общении, ухода от реальности в мир собственных переживаний), негативная самооценка, определённые особенности эмоциональной сферы, склонность к самоповреждающему и суицидальному поведению.В результате мы сталкиваемся с «растерянным» подростком – то ли с психологическими, то ли с психическими расстройствами, который ухватывается за идею «трансгендерства», как на способ решения проблем и выхода из своего тяжелого состояния.В настоящее время количество подростков и молодых людей с намерением смены пола, обращающихся за помощью в отделение сексологии и терапии сексуальных дисфункций возросло.Одной из основных проблем, затрудняющих лечебно-диагностическую работу и проведение специальных исследований в этой области, является относительно поздний по сравнению с началом заболевания возраст обращения за помощью. Проходит от 2 до 4, а то и больше лет, прежде чем они доходят до врача, когда идеи смены пола, к сожалению, уже выкристаллизовываются.Зачастую на первом этапе они сами ищут помощи в интернете, где довольно агрессивно пропагандируется идея «гендерного конфликта» как основная причина психических проблем и навязывается свобода выбора своих сексуальных предпочтений.Вступая в общение с такими авторами, подростки делают для себя вывод, что они не одни такие «странные», и что способы быть счастливым есть. Но там, к сожалению, почти не пишут о том, что после того, как человек добился желаемого и поменял пол, это делает его счастливым только на короткое время – в большинстве случаев он в итоге всё равно остается со своими проблемами, и в дальнейшем его состояние ухудшается, т.к. зачастую эти идеи являются проявлением психической патологии.На следующем этапе они снова обращаются не к врачам, а к специалистам, которые мало знакомы с данной проблематикой, недооценивают клиническую сложность ситуации и фактически дезориентируют родителей и пациента в способах её решения.Исходя из нашего опыта, если ранее ребенок сомневался в своем состоянии, то после такого якобы «плодотворного» общения, он убеждается в том, что он транссексуал, потому что специалист, не ориентирующийся в психическом состоянии подростка или ребенка, поддерживает, а порой и индуцирует трансгендерные идеи. А к сексологу родители вместе с ребенком обращаются поздно, когда ситуация уже достигает критической точки.Некоторые нюансы, которые отличают таких детей и подростков от истинных транссексуалов (далее – ТС):- у этих лиц идеи принадлежности к противоположному полу возникают в препубертатном, пубертатном и старшем возрасте (у истинных ТС – в парапубертатном возрасте);- высказывают они эти идеи следующим образом: «хочу быть лицом противоположного пола» (у ТС – «чувствую и являюсь лицом противоположного пола»);- в отношении семьи и детей они говорят: «Не хочу семью, детей» (у ТС есть сильное желание иметь семью, а по возможности и детей);- в отношении близости они говорят: «Не важно с кем», т.е. считают себя «демисексуалами» и в реальности практикуют интимные отношения с представителями обоих полов (истинные ТС в очень редких случаях имеют влечение к противоположному полу, в основном сексуальное влечение направлено к лицам своего пола и при интимных отношения пытаются до операции не обнажаться).

О новой классификации МКБ-11 и отражении в ней проблем расстройств половой идентификации

В МКБ-11 категории, относящиеся к половой идентификации, будут исключены из рубрики «психических и поведенческих расстройств». Главным стимулом к принятию этого решения послужил протест против стигматизации (клеймение, навешивание негативных ярлыков), которая сопровождает любое состояние, признанное психическим расстройством.Однако стоит отметить, что стигматизация психических расстройств сама по себе не может быть признана существенной причиной для исключения или изменения рубрики – в таком случае, по этой же причине необходимо отменить все другие психические расстройства.Помимо этого, поводом для исключения из разряда психических расстройств послужил довод о том, что диагноз «психического расстройства» может усугублять проблемы трансгендерных людей, связанных с получением помощи, не связанной с психическими заболеваниями, т.е. другими специалистами.Во-первых, диагностика расстройств половой идентификации не может проводиться без дифференциации его с другими психическими расстройствами, а во-вторых, в нашей стране прием, диагностика и оказание помощи таким лицам осуществляется врачами-сексологами, а сексология является междисциплинарной специальностью, учитывающая все аспекты данной проблемы.В МКБ-11 «транссексуализм» заменен на «гендерное несоответствие в подростковом и зрелом возрасте», а подрубрика «расстройство половой идентификации в детском возрасте» на «гендерное несоответствие в детском возрасте».

Что негативного привнесено в МКБ-11

Гендерное несоответствие в подростковом и зрелом возрасте включает в себя продолжительность признаков в течение нескольких месяцев (в предыдущем МКБ-10 в течение 2-х лет) или наличие хотя бы двух из следующих признаков:а) сильная неприязнь или дискомфорт по отношению к первичным или вторичным половым признакам, вследствие их несоответствия желаемому полу;б) сильное желание избавиться от некоторых или всех первичных и вторичных половых признаков;в) сильное желание иметь первичные и вторичные половые признаки, соответствующие желаемому полу;г) сильное желание быть человеком ассоциируемого пола.Это означает, что теперь наличие двух признаков по поводу неприязни половых признаков и желания избавления от них, которые являются проявлением «дисморфофобического синдрома», уже достаточно для смены пола.Помимо этого, в МКБ-11 были введены термины «ассоциируемый пол» и «приписанный при рождении пол». Термин «приписанный» носит несколько негативный оттенок, как ошибочный, хотя пол при рождении определяется по первичным половым признакам, другой возможности нет.Относительно подрубрики «Расстройство половой идентификации в детском возрасте» следует отметить, что если не считать факта «депатологизации» этого феномена, критерии стали лучше и четче, чем в МКБ-10.В соответствии с МКБ-11 диагноз может быть поставлен по достижении 5-летнего возраста, длительность признаков не менее 2-х лет и обязательность наличия всех следующих признаков:а) сильное желание ребенка или настаивание на том, что он принадлежит к противоположному полу;б) сильная неприязнь ребенком в отношении собственных анатомических признаков или предстоящих вторичных половых признаков или сильное желание иметь анатомические признаки или предстоящие вторичные половые признаки;в) ребенок притворяется или играет в игры, совершает действия, типичные для ассоциируемого пола больше, чем для приписанного при рождении.

Предложения

В современном мире запреты не являются эффективными методами – надо создавать многоуровневую комплексную альтернативу, которая позволит конкурировать и противостоять негативному воздействию в формировании здорового поколения россиян.Так как в формировании полоролевой идентичности важную роль играет семья, необходимо современное гражданское законодательство привести в соответствие с проводимой политикой государства, направленной на повышение авторитета и ценности семьи, её укрепление, повышение рождаемости, охрану семьи, детства и материнства.В целях профилактики возникновения нарушений психического развития детей и подростков (в том числе, для своевременного поэтапного развития психосексуальной сферы), необходимо разработать ряд мер по охране психики детей и подростков в условиях неконтролируемого информационного потока.В этой связи необходимо было бы сделать акцент на следующих мерах:Воспитание детей в дошкольных учреждениях должно осуществляться подготовленными компетентными специалистами-воспитателями, психологами.Эти должности должны быть хорошо оплачиваемыми, а занимать их должны люди, имеющие полноценное образование, хорошо ориентирующиеся в вопросах пола и психического здоровья и постоянно повышающие свою квалификацию.Эти профессии должны быть престижными, их должны занимать не те, кто соглашается там работать, а те, кто имеет соответствующее образование и личные качества.Аналогичный принцип должен действовать и в школах: детсады и школы – это учреждения, в которых ребенок проводит много времени в период, когда формируется полоролевая идентичность.Организация внешкольных групповых мероприятий, способствующих повышению взаимодействия и коммуникативных навыков детей и подростков.Производство фильмов и передач про детей и подростков, о жизни, взаимоотношения со сверстниками, родителями и т.п.Производство мультфильмов с полноценными половыми образами, с включением современных тематик, интересных для детей.Развитие и совершенствование сексологической службы; сексология – это наука о поле человека, и сексологи наряду с другими специалистами способны помочь в формировании здорового поколения.Ягубов Михаил Ибрагимович, д.мед.н., главн.научн.сотр. отделения сексологии и терапии сексуальных дисфункций Московского НИИ психиатрии-филиал ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П.Сербского» Минздрава России