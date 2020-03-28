Бронированную «Ниву» продадут за один рубль

Немногие знают, но у нашей «Нивы» тоже была бронированная версия. Речь о LADA 4×4 Bronto 212182-30 «Форс» с YouTube-канала «ПриветТачка», которую потом продадут за один рубль.

Судя по состоянию найденного внедорожника, судьба его была непростой – это видно, в том числе, по следам от пули на лобовом стекле, которое, как и другие стекла, здесь бронированное. Класс бронезащиты стекол и кузова этой «Нивы» без проблем выдерживает массированные обстрелы пулями калибра 5,45 и 7,62 мм, а избежать возгорания всегда поможет автоматическая система пожаротушения.

Под капотом бронированной «Нивы» стоит обычный 1,7-литровый бензиновый мотор на 76 лошадиных сил, сопряженный с пятиступенчатой «механикой» и «честным» полным приводом. На разгон до «сотни» с такой агрегатной связкой нужно ни много – ни мало 20 секунд, а максимальная скорость внедорожника не превышает 140 км/час.