Минздрав опубликовал список лекарств для лечения коронавируса

Сотрудники российского Минздрава обновили рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса нового. Документ появился на сайте ведомства в минувшую пятницу.В новой версии содержится список возможных к назначению лекарственных препаратов для лечения COVID-19 — у взрослых перечень был расширен с четырех до шести наименований. Такими лекарственными средствами стали этиотропные препараты, применявшиеся в других странах для лечения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS-CoV и MERSCoV, причем их рекомендуется использовать в комбинации.Препараты против коронавирусаЛопинавир и ритонавир — в комбинации (применяются при терапии ВИЧ-инфекции),Хлорохин и гидроксихлорохин (противомалярийные средства),Рекомбинантный интерферон Бета 1b (ИФН-?1b) (применяется при рассеянном склерозе),Рекомбинантный интерферон Альфа 2b (ИФН-?2b) (применяется при гепатите C).Для профилактики у взрослых рекомендуется интраназальное введение рекомбинантного интерферона Альфа, у беременных — рекомбинантный интерферон альфа 2b. При этом подчеркивается, что в настоящее время еще не разработаны препараты прямого противовирусного действия для COVID-19.С целью лечения COVID-19 возможно назначение препаратов тоцилизумаб и сарилумаб, которые обычно применяются для борьбы с ревматоидным артритом. Тоцилизумаб в борьбе с коронавирусом был изучен в Китае на пациентах с тяжелым респираторным дистресс-синдромом, где в большинстве случаев этот препарат позволял достичь нормализации температуры тела, снижения клинических симптомов и потребности в кислороде уже после однократного введения препарата (400 мг внутривенно капельно).

Из новой версии документа исключили противовирусный препарат рибавирин, а для профилактики отека легких и отека головного мозга пациентам рекомендуется проводить инфузионную терапию. Для улучшения отхождения мокроты назначают мукоактивные препараты (ацетилцистеин, амброксол, карбоцистеин).Россияне начали скупать лекарстваПолицейские в Москве начали проводить проверку по факту появления в аптеках препарата «Калетра» сомнительного происхождения. Эти таблетки предназначены для лечения ВИЧ-инфекции, но медики советуют его для борьбы с симптомами COVID-19.Сыщиков насторожил факт продажи без рецепта дорогого препарата по явно заниженной цене. Так, упаковка «Калетры» стоит от пяти до семи тысяч рублей, однако в сети аптек «Альфега» она стоит около 2500 рублей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, при каких обстоятельствах в аптеках появились эти таблетки по заниженным ценам: продавались ли подделки или же лекарства были похищены.Если выяснится, что маркировка была фиктивной, а сами таблетки — поддельными, то речь может идти об обращении недоброкачественных и фальсифицированных лекарств. Но в случае обнаружения фактов хищения препаратов, закупленных по госконтрактам для больниц, расследование будет вестись по фактам растраты или хищений в особо крупных размерах, а также возможных должностных преступлений.