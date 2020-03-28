УАЗ выпустил самосвал на базе «Буханки»

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Украинцам запретили вылетать из страны с 24 марта
Кабинет министров Украины с 12:00 по киевскому времени (13:00 мск) 24 марта запретил вылет пассажиров с целью туризма. С завтрашнего дня на...
Какой народ изобрел водку на самом деле
Share Tweet Share Share Email CommentsАлхимики Прованса (Франция) приспособили изобретенный арабами перегонный куб для превращения виноградного сусла в спирт. В России водка появилась в...
Испанцы жалуются друг на друга в полицию за нарушения режима карантина
МОСКВА, 21 марта/ Радио Sputnik. В полицию Испании поступает огромное количество звонков с жалобами – соседи...
В России скончался третий человек с коронавирусом
В России умер еще один пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Информацию подтвердили в оперативном штабе. Таким образом, официальное число жертв COVID-19 достигло трех.Сколько заразившихся...