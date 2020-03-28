Поляки прокомментировали российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом

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У Луцьку просять відновити роботу ринків
В обласному центрі Волині владу просять дозволити роботу ринків. Таку петицію в Єдиній системі місцевих петицій зареєстрував Михайло Панасюк. "Я не вірусолог, але на моє переконання...
В США рассказали о главном недостатке бомбардировщика Ту-160
close Виктор Толочко/РИА «Новости» Американский журнал The National Interest назвал главный недостаток российского стратегического сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца Ту-160. Как отмечает издание, у этого самолета отсутствуют серьезные...
В ЕС заявили, что Европа находится в эпицентре глобального кризиса
БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости, Мария Князева. Европа в настоящее время находится в эпицентре глобального...
Трамп: США проходят через большие испытания из-за коронавируса
ВАШИНГТОН, 23 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страна проходит через большие...
Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса
close Depositphotos Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА «Новости». «Чтобы спасти Индию, каждому гражданину Индии...