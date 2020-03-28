Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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Первое фото Дианы Гурцкой без очков вызвало фурор в Сети
Поклонники сравнили певицу с царицей. До сих пор певицу Диану Гурцкую никто не видел без очков. И вот незрячая ...
Сразу три корабля НАТО вошли в Черное море
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Три корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО вошли в...
Почти тысяч жителей Алтая привьют против чумы из-за опасности заражения
В Республике Алтай стартовала прививочная кампания против чумы. Вакцины получили уже 2 тысячи жителей. Всего перед началом сезона прививку против чумы получат 18 тысяч...
Коронавирус изменил сроки весенних каникул у российских школьниклв
В России весенние каникулы школьников продлили до трех недель. Соответствующую информацию недавно предоставил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Учащиеся будут отдыхать с 23 марта...
В России продажи премиальных авто с пробегом выросли на 10%
За январь—февраль 2020 года россияне купили 74,6 тыс. премиальных легковых автомобилей с пробегом – на 10% больше, чем за тот же период 2019 года....