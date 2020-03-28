Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом

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mavit
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Швейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусомШвейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусомШвейцарцев возмутила статья о «бесполезной» российской помощи Италии в борьбе с коронавирусом