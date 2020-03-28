Выпуск муки круп Алтайском крае могут сократить из-за вирусного спроса запасливых выживальщиков

Из-за пикового спроса на муку и крупы в марте предприятия Алтайского края могут сократить выпуск этой продукции в будущем. О причинах этого явления «Интерфаксу» рассказал начальник регионального управления по пищевой промышленности Александр Большаков.

Руководитель ведомства сообщил, что с 10 марта у россиян подскочил спрос на мукомольно-крупяную продукцию. Алтайский край является одним из главных производителей таких товаров в России, в связи с этим увеличилось число поставок из региона по заявкам торговых сетей. По словам Александра Большакова, предприятия отрасли в крае перешли на круглосуточную работу, а их мощности на сегодня загружены на 100 %.

Однако он отметил, что ажиотажный спрос уже достиг своего пика и вскоре начнет спадать. В обстановке карантина и самоизоляции на фоне своей обеспокоенности многие россияне запаслись мукой и крупами на долгое время, а поэтому интерес к такой продукции в магазинах в ближайшее время будет низкий, считает чиновник. «Кто-то набрал мукомольно-крупяной продукции на месяц, кто-то на год вперед. Соответственно в дальнейшем, пока есть запасы, эти товары население покупать не будет. Я думаю, уже в апреле начнется снижение потребностей», — полагает начальник профильного управления.

Это может привести к тому, что производители могут снова вернуться к неполной загрузке мощностей. Со слов Александра Большакова, в первые два месяца текущего года мукомольно-крупяные предприятия работали на 50 %, в том числе по гречке. «Заявок от торговых сетей практически не было — ни от региональных, ни от федеральных. И предприятия вынуждены были переходить на сокращенную рабочую неделю», — сообщил глава ведомства. Он также добавил, что более 80 % муки и круп алтайские производители поставляют за пределы региона.