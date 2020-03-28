Велогонщики команды Lotto Soudal отказались от части зарплаты

27 велогонщиков бельгийской велокоманды Lotto Soudal в знак солидарности с персоналом и спонсорами добровольно отказались от части своей зарплаты до тех пор, пока вновь не начнутся велогонки. От части заработной платы также отказывается весь руководящий и административный персонал команды, так как сезон был прерван из-за пандемии коронавируса.

В заявлении команды Lotto Soudal говорится: «Решение было принято без обсуждений и единодушно. Всем понятно, что эти особенные обстоятельства требуют от команды исключительных действий. Меры, предпринятые правительством Бельгии, дали возможность для компаний сократить расходы на зарплату без необходимости увольнения людей. Менее чем за месяц более миллиона человек в Бельгии оказались временно безработными».

В команде Lotto Soudal в числе временно безработных оказалось 25 человек — большая часть поддерживающего персонала, включая механиков, соньёров, физиотерапевтов, водителей автобусов, которые полагаются на пособия правительства до того времени, как возобновятся велогонки.