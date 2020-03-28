В Турции вновь ожидается рост цен на топливо

Издание пишет, что цена за литр топлива вырастет в среднем до 5,04 лир (0,78 доллара) за литр, по сравнению с 4,97 лир (0,76 доллара) за литр.

Отмечается, что власти Турции во вторник уменьшили цены на 0,22 лиры за литр, всего за день до нового повышения цен в среднем на 0,07 лиры, в то время как последний рост был зафиксирован после скачка мировых цен на бензин, отметила газета.

Цены на топливо в Турции резко выросли с прошлого лета после того, как валютный кризис привёл к падению стоимости лиры по отношению к доллару США и евро. В прошлом году лира потеряла 28% своей стоимости и продолжила снижаться в 2019 году. Надо сказать, что Турция импортирует почти всю потребляемую нефть.

Напомним, что турецкое правительство после экономического спада пытается обуздать инфляцию, вызванную падением турецкой лиры, с помощью различных нетрадиционных мер, включая реализацию дешёвых продуктов на городских площадях и снижение ставок по кредитам в государственных банках.

Очередной скачок цен на энергоносители серьёзно подрывает попытки борьбы с высокой инфляцией, ранее заявил председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK), добавив, что власти Турции в 2019 году уже подняли цены на бензин в 12 раз и дизельное топливо в 8 раз.