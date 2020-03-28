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Президент США Дональд Трамп

Leah Millis/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/415/13014415/2020-03-18T200644Z_1536599064_RC2KMF9DULFK_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-TRUMP-pic905-895x505-17887.jpg" alt="Трамп опроверг сообщения о возможной приостановке сбора пошлин на импорт из-за пандемии" /></p> <p>

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения в СМИ о том, что власти страны из-за ситуации с коронавирусом планируют на три месяца приостановить взимание пошлин за ввоз на американскую территорию импортируемых товаров. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Это фейковые новости, скажите Wall Street Journal», — заявил глава государства.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа рассматривает возможность приостановки на три месяца сбора импортных пошлин с целью оказать финансовую поддержку компаниям страны на фоне пандемии коронавируса. При этом, по данным издания, отменять пошлины не планируется.

Вашингтон и Пекин 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которого американская сторона сохранила пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около $250 млрд наряду с 7,5% на товары объемом $120 млрд.

Согласно документу, Китай должен закупить промышленные товары США на $75 млрд, энергоносителей – на $50 млрд, сельскохозяйственной продукции – на $40 млрд, еще $35-40 млрд в ближайшие два года КНР должна будет потратить на услуги. Так Соединенные Штаты рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к «честному» знаменателю.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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