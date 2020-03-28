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Алексей Майшев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/561/13021561/RIAN_6201038.HR-pic905-895x505-91674.jpg" alt="Тарифы ЖКХ сократились вдвое в Боливии на фоне пандемии" /></p> <p>

Власти Боливии приняли решение о сокращении тарифов на услуги ЖКХ на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте парламента страны.

Соответствующий закон одобрил сенат Боливии.

Так, стоимость ЖКХ, а именно: платежи за электричество, воду, газ, канализацию и телекоммуникации, была сокращена на 50%.

Кроме того, в стране установили отсрочку платы процентов по кредитам. Данные меры будут действовать на время пандемии.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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