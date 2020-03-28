Штабы РФ и САР: США под видом гумпомощи сирийским беженцам хотят передать грузы боевикам

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Военные в США в Сирии

Reuters

США на фоне коронавируса под видом гуманитарной помощи для беженцев лагеря «Рукбан» в Сирии хотят передать грузы для боевиков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на совместное заявление межведомственных координационных штабов России и Сирии.

В заявлении говорится, что так называемая «администрация лагеря» с подачи американских кураторов наращивает информационно-пропагандистскую кампанию по привлечению внимания мировой общественности к «критическому» положению местных жителей и необходимости экстренной международной помощи для предотвращения «гуманитарной катастрофы».

В штабах считают, что гуманитарные проблемы «Рукбана» являются следствием незаконной оккупации этой части сирийской территории со стороны Соединенных Штатов.

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