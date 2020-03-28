Правительство одобрило создание своего президиума

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Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров…
Дмитрий Астахов/РИА «Новости»
Правительство одобрило создание президиума кабмина. Об этом сообщается на сайте кабинета.
«Об образовании президиума правительства Российской Федерации … Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в постановлении.
Ранее кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий.
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