Правительство одобрило создание своего президиума

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Правительство одобрило создание своего президиума
Правительство одобрило создание своего президиума

Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров…

Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Правительство одобрило создание президиума кабмина. Об этом сообщается на сайте кабинета.

«Об образовании президиума правительства Российской Федерации … Решение правительства: принять проект постановления правительства Российской Федерации по данному вопросу», — сказано в постановлении.

Ранее кабинет министров внес в Государственную думу законопроект, согласно которому правительство может получить полномочия по введению режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации на территории России, в том числе при возникновении эпидемий.

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