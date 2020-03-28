28 марта отмечают День памяти мученика Никандра Египтянина

Также сегодня отмечают Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы и другие события.
Какой сегодня праздник: 28 марта 2020 года отмечается церковный праздник День памяти мученика Никандра Египтянина
Память святого мученика Никандра празднуется Православной Церковью 28 марта по новому стилю. Известно, что святой мученик Никандр жил в 3 веке и пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, который был известен своими жестокими гонениями на христиан.
По призванию Никандр был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, безвозмездно оказывал им иецхэзжн помощь, приносил пищу, ухаживал за больными и немощными, а умерших погребал.
Как-то раз он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников-христиан. Опасаясь хоронить их днем, святой Никандр дождался ночи и под покровом темноты совершил обряд погребения.
Святой Никандр совершал обряд со всеми предосторожностями, чтобы не быть схваченным язычниками, но… был замечен каким-то язычником. К Диоклетиану сразу полетел донос, и святой Никандр был незамедлительно схвачен и подвергнут пыткам.
Несмотря на невиданные доселе истязания, святой Никандр не отрекся от Христа, но, наоборот, только укрепив свою веру в Христа, мужественно и радостно претерпел все выпавшие страдания.
Жизнь святого Никандра Египтянина оборвалась в 302 году.
Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы
Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.
Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.
Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, – вселенскими панихидами.
Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех «от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви». В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.
Кто празднует именины 28 марта 2020?
Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.
Что произошло 28 марта 2020 в России и мире?
- 1658 – начало печальной истории рабства внутри Африки.
- 1709 – день рождения саксонского фарфора.
- 1776 – день основания московского Большого театра.
- 1797 – в США запатентована первая стиральная машина.
- 1837 – Чикаго официально зарегистрирован как город.
Дни рождения знаменитых людей 28 марта
- Ян Амос Коменский 1592 – чешский педагог-гуманист.
- Екатерина Дашкова 1743 – русский литературный деятель.
- Христоф Зигварт 1830 – немецкий философ.
- Максим Горький 1868 – русский писатель и драматург.
- Марина Раскова 1912 – советская летчица-штурман.
- Михаил Анчаров 1923 – советский поэт.
- Иннокентий Смоктуновский 1925 – советский и российский актер театра и кино.
- Александр Митта 1933 – российский кинорежиссер и сценарист.
- Айрис Чан 1968 – американская писательница, историк.