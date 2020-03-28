28 марта отмечают День памяти мученика Никандра Египтянина

Также сегодня отмечают Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы и другие события.

Какой сегодня праздник: 28 марта 2020 года отмечается церковный праздник День памяти мученика Никандра Египтянина

Память святого мученика Никандра празднуется Православной Церковью 28 марта по новому стилю. Известно, что святой мученик Никандр жил в 3 веке и пострадал в Египте при императоре Диоклетиане, который был известен своими жестокими гонениями на христиан.

По призванию Никандр был врачом и во время гонений посещал заключенных в темницах христиан, безвозмездно оказывал им иецхэзжн помощь, приносил пищу, ухаживал за больными и немощными, а умерших погребал.

Как-то раз он пришел к месту, где были брошены на съедение зверям тела убитых мучеников-христиан. Опасаясь хоронить их днем, святой Никандр дождался ночи и под покровом темноты совершил обряд погребения.

Святой Никандр совершал обряд со всеми предосторожностями, чтобы не быть схваченным язычниками, но… был замечен каким-то язычником. К Диоклетиану сразу полетел донос, и святой Никандр был незамедлительно схвачен и подвергнут пыткам.

Несмотря на невиданные доселе истязания, святой Никандр не отрекся от Христа, но, наоборот, только укрепив свою веру в Христа, мужественно и радостно претерпел все выпавшие страдания.

Жизнь святого Никандра Египтянина оборвалась в 302 году.

Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы

Святой Четыредесятницей называют дни Великого поста, который продолжается ровно семь недель (седмиц). Начинается он обычно в феврале или марте и заканчивается в апреле-мае. В это время церковь призывает верующих быть в теснейшем союзе христианской любви и мира не только с живыми людьми, но и с умершими, совершая о них молитвенные поминовения в назначенные дни.

Поминальные дни во время Великого поста назначаются на субботы седмиц, поскольку во все остальные дни поминовения усопших (заупокойные ектении, литии, панихиды, третий, девятый и сороковой день по смерти, сорокоусты) в это время не совершаются – по той причине, что ежедневно не бывает полной литургии, с проведением которой связан этот ритуал.

Как раз для того, чтобы не лишить умерших молитвы в дни святой Четыредесятницы, и установлены указанные субботы. Они называются Вселенскими родительскими субботами, а сами панихиды, совершаемые в эти дни, – вселенскими панихидами.

Также в эти субботы, помимо поминовения каждого умершего в отдельности, церковь творит поминовение всех «от века преставившихся отцов и братьев по вере, сподобившихся христианской кончины, равно и тех, которые, будучи застигнутыми внезапной смертью, не были напутствованы в загробную жизнь молитвами церкви». В круге богослужебного года такими днями общего поминовения считаются субботы мясопустная и Троицкая, а также и субботы второй, третьей и четвертой седмиц Великого поста.

Кто празднует именины 28 марта 2020?

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей.

Что произошло 28 марта 2020 в России и мире?

1658 – начало печальной истории рабства внутри Африки.

1709 – день рождения саксонского фарфора.

1776 – день основания московского Большого театра.

1797 – в США запатентована первая стиральная машина.

1837 – Чикаго официально зарегистрирован как город.

Дни рождения знаменитых людей 28 марта