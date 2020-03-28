В Оренбурге скончался мужчина с коронавирусом

В Оренбурге умер пациент с диагнозом коронавирус. «Умер пациент, заразившийся коронавирусом в зарубежной поездке, — 57-летний мужчина. У него были сопутствующие заболевания», — цитируют местные СМИ источники в правительстве области.

По словам Татьяны Савиновой, министра здравоохранения региона, мужчина умер утром 28 марта. Она заверила, что пациента вовремя перевели из города Бузулука в Оренбург и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он также получал все необходимые лекарства и консультации консилиума.

Министр добавила, что мужчина имел хроническую патологию. Сегодня будет проведено вскрытие для установления точной причины смерти.

В России это пятый случай смерти больного с подтвержденным диагнозом коронавируса и первый случай за пределами Москвы.

По данным на 27 марта, в России было зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 45 человек, умерли пятеро.

Президент Владимир Путин в телеобращении к россиянам 25 марта озвучил список мер по борьбе с распространением пандемии коронавируса. Неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. В регионах на это время приостанавливают свою работу рестораны, кафе и другие заведения общепита, торговые и развлекательные центры, кинотеатры.