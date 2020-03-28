Эти 3 знака Зодиака обладают невероятной интуицией – один из них читает вас, как открытую книгу

Они видят вас насквозь!

Эзотерика

Автор Клубер На чтение 2 мин. Просмотров 3

У каждого из нас время от времени случаются озарения. Но эти 3 знака Зодиака обладают просто невероятной интуицией…

Итак, Скорпионы и Рыбы обладают самым развитым шестым чувством. Также этот дар развит у Стрельца, хотя и проявляется несколько иным способом.

Рыбы любят мечтать об определенных вещах, которые позже сбываются или указывают им на грядущие важные события. А еще им удается с легкостью распознавать знаки-подсказки.

Многие люди, рожденные под этим знаком, являются чрезвычайно духовными личностями. Внутренний покой – это та вещь, которая имеет для них первостепенное значение. И если им не удается его обрести, они могут встать на путь порока, пытаясь таким образом сбежать от реальности.

Но Рыбы обязательно достигнут просветления, если серьезно посвятят себя этой цели.

Их девиз: «Я чувствую – значит, я существую», поэтому в поступках рожденные под знаком Рыб обычно руководствуются чувствами, это и есть их интуиция.

Скорпионы обладают способностью буквально читать других людей. Они остро чувствуют и глубоко переживают все, что происходит с ними и вокруг них, что позволяет демонстрировать чудеса ясновидения.

Представители этого знака тонко воспринимают вибрации, которые исходят либо от человека, либо от какого-либо события. Умение предчувствовать будущее – это их конек, но часто они сознательно игнорируют эти знаки и идут на риск.

Скорпионы любят опасность, острые ощущения, и именно по этой причине не спешат прислушаться к себе – они всегда стремятся к действию. Особенно это выражается в любовных делах.

Стрельцы также наделены врожденным шестым чувством. Вопрос лишь в том, готовы ли они работать над собой для его развития?

В случае обретения внутренней гармонии они получают возможность, наконец, начать пользоваться интуицией себе на благо. Этот дар способен защитить их во многих критических ситуациях.

Рожденные под этим знаком обладают невероятными способностями, но, к сожалению, не всегда находят им применение.

Интуиция предупреждает Стрельцов не только об опасности, но и о возможностях, которыми они могут воспользоваться. Но правильно интерпретировать подсказки они смогут, лишь обретя чувство гармонии и внутреннего удовлетворения.

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