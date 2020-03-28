Знаменитости переживают за свое здоровье после общения с Лещенко

Певец Олег Газманов считает неправильным то, что гости на дне рождении сестры композитора Игоря Крутого обнимались и целовались.

Соответствующее заявление певец сделал в эфире телевизионного шоу. Он признался, что сейчас пересматривает кадры с вечеринки и приходит в ужас от того, как быстро все меняется.

«Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись — и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать», — поведал певец.

Газманов добавил, что не жалуется на самочувствие, однако все равно находится на самоизоляции вместе со своей семьей. Он призвал россиян соблюдать осторожность, чтобы предотвратить заражение коронавирусом.

Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева решила сдать анализы на коронавирус, после того, как побывала на вечеринке, где присутствовал народный артист РСФСР Лев Лещенко. Известно, что у Лещенко коронавирус подтвердился.

Вечеринку в честь дня рождения сестры композитора Игоря Крутого посетили многие звезды отечественного шоу-бизнеса, пишет ФАН. В их числе был Лещенко, у которого подтвердился коронавирус нового типа. В настоящий момент артист вместе с супругой находится в больнице в Коммунарке.

Многие селебрити не на шутку испугались. Лера Кудрявцева не стала исключением и решила самоизолироваться и сдать тест на коронавирус.

«В связи с последними событиями сдала тест на коронавирус. Результат через три дня. Самоизолировалась, надеюсь, будет отрицательным», – написала ведущая в своем Instagram.

Кудрявцева также призвала граждан России оставаться дома и поберечь себя и своих близких.

Что касается состояния здоровья самого Льва Лещенко, то по последним данным от его супруги, артисту стало лучше. Это позволило перевести его из реанимационного отделения в обычную палату.