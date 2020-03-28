На 28 марта выпадает Родительская суббота

Для православных 28 марта 2020 года будет еще одна родительская суббота Великого поста. Это специальный день в церковном календаре для поминовения усопших. Начинается он утренней молитвой в храме, особой литургией, во время которой священнослужитель по поминальным запискам упоминает умерших, молиться за упокой их душ. В церкви ставят свечи, а дома, придя со службы, устраивают поминальный обед в кругу родственников, вспоминают о счастливых моментах, связанных с покойными.

Родительская суббота, 28.03.2020, традиции

В период Великого поста ежедневно не совершают панихид. Однако чтобы умершие не были лишены молитвенной помощи, Церковь предусмотрел специальные дни – родительские субботы, чтобы живые родственники могли за них помолиться, прийти на кладбище, убрать могилку. Накануне родительской субботы 28 марта 2020 года подают поминальные записки. Православные в поминальный день приносят в церковь постные продукты, дабы батюшка их освятил. По окончанию службы их оставляют в церкви, раздают нищим.

Утром 28 марта 2020 года православным согласно церковным правилам необходимо прийти в церковь на особое Богослужение. Во время него священнослужители молятся за упокой душ всех христиан, также поименно вспоминают усопших, которых их родственники указали накануне в поминальных записках. На Богослужение идут с продуктами, чтобы освятить, затем ими угощают нуждающихся, едят их дома за поминальной трапезой. После утренней службы верующие отправляются на кладбище, убирают могилки, моют памятники, красят оградки, зажигают поминальные свечи, молятся, обращаясь в молитвах к Богу и вспоминая умерших близких людей.

На кладбище можно приносить угощения, однако не оставлять там – их раздают нищим. После кладбища идут домой, устраивают поминальную трапезу. На столе должно быть нечетное количество блюд. Во время трапезы о покойнике вспоминают только хорошо, рассказывают о его счастливых днях на земле. У могилки вместо угощения лучше оставить лампадку.

Что можно и нельзя делать 28 марта

В народе праздник называют «Лесное ухоженье». 28 марта было принято высказывать почтение лесу и духам, живущих в нем. Перед тем, как зайти в бор, все входящие просят у него разрешения и извиняются за беспокойство.

В Александров день не стоит приближаться к лесу без особой нужды, так как волки становятся очень агрессивными и непредсказуемыми.

Сны, приснившиеся в ночь на 28 марта, могут сбыться через неделю. Если же во сне человек увидит ангела, то он доживет до ста лет.

В этот день нельзя мыть голову — это может привести к разлуке с любимыми.

Приметы 28 марта

Чайка прилетела — скоро лед пойдет.

Увидел скворца — весна у крыльца.

Журавль прилетел — тепло принес.

Увидел зяблика — жди стужу.

На закате солнце яркое — к дождливым дням.

Если по прилете чайки начинают плескаться в воде, значит, погода ухудшится. Если не плескаются, то наступит тепло и начнется ледоход.

Голова зачесалась — грядут мелкие проблемы.

По традиции в этот день не мыли голову, ведь это предвещало скорую разлуку с любимыми.

Родившиеся 28 марта обладают вспыльчивым, недоверчивым характером и острым, как у зверя, слухом. Из них выходят отличные лесники.