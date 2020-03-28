Россияне пытаются найти аналоги препарата «Авиган»

Китайское правительство заявило, что рекомендует использовать препарат фавипиравир («Авиган») для лечения больных коронавирусом. Препарат фавипиравир, который производит компания Fujifilm Holdings Corp, используют для лечения новых штаммов гриппа.

После клинических испытаний власть Китая заявила об эффективности препарата и в лечении Covid-19, сообщают ряд иностранных СМИ, среди которых The Guardian, Independent, Asian Review.

Чжан Синьмин, один из чиновников Министерства науки и техники Китая, заявил, что фавипиравир продемонстрировал обнадеживающие результаты в ходе клинических испытаний в двух китайских городах: в Ухане и Шэньчжэне. В целом в исследованиях приняли участие 340 пациентов, больных коронавирусом. Чиновник добавил, что лечение фавипиравиром безопасно и не имеет побочных эффектов.

«Авиган», есть ли аналоги в России

Изначально в японском правительстве заявляли, что Favipiravir был разработан четыре года назад, и должен был помочь в борьбе с тогдашней вспышкой вируса Эбола на территории Гвинеи. Однако с начала текущего года в качестве эксперимента данный медикамент начали предоставлять больным коронавирусом COVID-19.

Важно понимать, что данный препарат перед началом массового применения в лечении больных должны одобрить представители правительства, ведь изначально его разрабатывали для борьбы с гриппом и другими заболеваниями. Иными словами, он был создан до появления коронавируса, и пока не совсем понятно, насколько он эффективен против такого заболевания.

На сегодняшний день данный препарат не имеет аналогов в России. Соответственно, его будет проблематично приобрести в нашей стране. Впрочем, в будущем ситуация должна измениться в этом направлении в лучшую сторону.